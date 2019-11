CNA Zona Sud di Ancona: premiati gli artigiani con 25 anni di vita associativa: 7 ditte storiche per un’associazione storica

LEGGI ANCHE:

CASTELFIDARDO – Ieri sera al cinema Astra di Castelfidardo, in occasione del Buonasera Marche Show, la Cna Zona Sud ha premiato i suoi artigiani con più di 25 anni di vita associativa.La premiazione è stata condotta da Maurizio Socci mentre la premiazione degli imprenditori è stata fatta dal sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani e dal presidente CNA di Zona Marco Tiranti.Sette gli imprenditori premiati: Carlo Severini (acconciatore di Osimo), Mirco Mosca (della ditta 2 Emme, elettronica di Castelfidardo), Katy Malatini (della ditta il Massello, produzione di mobili ed oggettistica religiosa di Loreto), Luca Casarola (Edil 3 C, edilizia di Osimo), Patrizia Pesaola (della ditta Aurora, articoli religiosi di Loreto), Elena Belegni (commercio ambulante di Osimo) e Stefano Cardella (rappresentante di Castelfidardo). Oltre alla consegna di un attestato di fedeltà associativa il Conad di Osimo (sponsor della premiazione) ha offerto un buono spesa a tutti i premiati.“Una serata per dire grazie ai nostri artigiani più affezionati e fedeli – ha commentato Marco Tiranti, presidente della CNA di Zona – Grazie a loro siamo riusciti a costruire un’associazione con più di 75 anni di storia e con più di 5.000 iscritti. Un grazie era quindi doveroso.”