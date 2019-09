Clochard che pedala in topless, crolli e raid dei giovani: incubo Extasy

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - C’è chi là dentro ci dorme, chi ruba quel che è rimasto, chi spacca tutto per divertimento. C’è pure chi entra per fare un po’ di ginnastica, come la coppia di sbandati sorpresa da qualche passante curioso, giorni fa, a pedalare sulle cyclette, lei in topless. Succede questo e molto altro all’interno dell’ex Extasy, il mega complesso di via Scataglini alla Baraccola, dove fino al 2012 convivevano in circa 15mila mq il centro benessere e altre attività, dando lavoro a centinaia di persone.