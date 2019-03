Claudio Pinti, l'untore dell'Hiv condannato a sedici anni e otto mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Sedici anni e otto mesi, ecco la sentenza per Claudio Pinti, ex autotrasportatore, sieropositivo, accusato di lesioni gravissime e omicidio volontario, per aver trasmesso il virus Hiv alle persone con cui aveva rapporti sessuali.La Procura aveva chiesto una condanna a 18 anni per Claudio Pinti, 35 anni di Agugliano, accusato di lesioni gravissime e omicidio volontario per aver trasmesso il virtus dell’Hiv all’ex compagna, morta nel giugno 2017, e all’ultima fidanzata, che con la sua denuncia lo ha fatto arrestare.