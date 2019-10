Clandestino sorpreso dalla polizia con 40 grammi di droga sul treno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un giovane 32 enne è stato arrestato la notte dell’1 ottobre scorso dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Ancona.Nel corso di mirato servizio di scorta a bordo di un treno a lunga percorrenza nella tratta Piacenza-Pescara, predisposto ai fini di contrastare eventi delittuosi, ha tratto in arresto un giovane di nazionalità brasiliana che durante il viaggio, nei pressi della stazione di Bologna, ha attirato l’attenzione degli operatori Polfer poiché mostrava chiari segni di nervosismo alla vista della Polizia.Sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di tre involucri di cellophane contenenti cannabis per un corrispettivo di oltre 40 grammi e risultato essere inammissibile nel territorio Schengen in quanto già espulso dal territorio nazionale e accompagnato alla frontiera di Fiumicino ad aprile. E’ scattata per lui anche la denuncia in stato di libertà.