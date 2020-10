In auto con più di un chilo di cocaina: preso al casello il corriere della droga

MONTEMARCIANO- Era pronto a imboccare l’autostrada dal casello di Montemarciano e percorrerla – ipotizzano gli investigatori – per portare a destinazione il carico di droga contenuto nel vano portaoggetti. L’auto, una Jeep Compass, è stata fermata prima che il viaggio potesse proseguire.

Al volante è stato trovato il 58enne Ferdinando Bongiovanni, residente a Porto Sant’Elpidio e domiciliato a Civitanova. All’interno della vettura, è stato rinvenuto un involucro con poco più di un chilo di cocaina, pronta per essere tagliata e immessa sulla piazza marchigiana. L’uomo, difeso di fiducia dall’avvocato Gabriele Galeazzi, è finito a Montacuto con l’accusa di detenzione di stupefacenti fini di spaccio.



L’udienza

Domani mattina è prevista l’udienza di convalida in carcere di fronte al gip Carlo Masini. Se vorrà, potrà mettere a verbale le dichiarazioni difensive e spiegare perché nella vettura c’era occultata la polvere bianca trovata dalla specialità del Goa della Guardia di Finanza. Oppure, potrà scegliere la via del silenzio. Il 58enne, attivo nel mondo della compravendita di veicoli, non è un volto nuovo alle forze dell’ordine. È stato a lungo in carcere dopo aver subito una condanna per omicidio. Un fatto di sangue avvenuto nel Napoletano. Il conto con la giustizia è stato espiato e gli ha permesso di vivere da uomo libero. La tranquillità è stata spezzata martedì sera con l’operazione antidroga messa in atto dai finanzieri del Goa di Ancona. La jeep su cui viaggiava il 58enne è stata bloccata nei pressi del casello autostradale di Montemarciano. Procedeva a velocità sostenuta e la marcia è stata arrestata con lo stop imposto dalla paletta delle fiamme gialle. I militari si sarebbero insospettiti dopo aver visto l’atteggiamento teso e nervoso del conducente. Di lì, la perquisizione per fugare o confermare i dubbi degli investigatori. Trovare la cocaina non è stato difficile. È bastato aprire il vano portaoggetti della Jeep: la droga era in un involucro di cellophane chiuso con lo scotch e riportante la scritta Glenfiddich, marca di un noto whisky. Gli approfondimenti sono proseguiti nell’abitazione civitanovese di Bongiovanni.



Le targhe

Qui, le fiamme gialle hanno trovato e messo sotto sequestro due assegni, non trasferibili e non intestati, del valore complessivo di 10mila euro. Inoltre, sono state anche rinvenute tre targhe veicolari: due di immatricolazione tedesca, una utilizzata per le guide di prova. Erano in due auto parcheggiate a ridosso dell’appartamento del 58enne. Saranno ulteriori accertamenti disposti dalla procura a determinare la finalità delle tre targhe. In casa, nessuna traccia della droga. Neppure dei materiali atti al confezionamento delle dosi. L’ipotesi degli inquirenti, ancora da appurare, è che l’uomo abbia potuto vestire i panni del corriere per trasferire il carico da un luogo a un altro.

