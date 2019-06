Cinque auto coinvolte nello scontro alla Caffetteria: traffico paralizzato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Un altro incidente sulla Variante e traffico in tilt. Coinvolte cinque auto con la dinamica ancora da chiarire, per fortuna un solo ferito non grave portato per tutti i controlli del caso all'ospedale di Torrette. Lo scontro è avvenuto in direzione Senigallia, inevitabili le file e i disagi.