Protesta per l'ospedale: sindaco ​scarica un camion di neve davanti alla Regione

ANCONA – Cingoli vuole lo status di area disagiata per il suo ospedale e per protesta il suo sindaco Filippo Saltamartini questa mattina ha fatto scaricare un camion di neve davanti alla sede della Regione Marche, ad Ancona.Nell'istituto è stato smantellato – spiega il primo cittadino - il servizio di analisi, nel reparto di radiografia i medici collocati in pensione non sono stati sostituiti e la Tac funziona solo qualche giorno a settimana, non consentendo di soddisfare le necessità dei 40 degenti e delle migliaia di persone che vivono nella zona. Non ci resta che rimanere qui in strada fino a che sui metta fine a questa discriminazione nei confronti dell'area montana del cratere San Vicino, che comprende Cingoli,Apiro,Poggio San Vicino».