Esce da scuola e va a divertirsi al parco ma la ragazza si fa male

CINGOLI - Esce dalla scuola e con alcuni compagni in attesa di riprendere il pullman per tornare a casa, va a divertirsi al Parco Calisthenics, un’area attrezzata per il fitness lungo i Viali Valentini, vicino alla pista di pattinaggio di Cingoli. Nel fare degli esercizi la sedicenne, residente a Staffolo, ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro. Subito è stata distesa sul pavimento dai suoi compagni e contemporaneamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto dopo pochi minuti l’ambulanza della Piros di Apiro che ha provveduto a stabilizzare l’arto e a trasportare la giovane al Pronto Soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi per accertamenti.