Cin cin, il Piccadilly ha compiuto 35 anni: il locale istituzione di Chiaravalle

CHIARAVALLE - Il Piccadilly c’è, griderebbe Guido Meda. C’era 35 anni fa il locale dei fratelli Giorgio e Giordano Canonico e c’è ancora oggi. Anzi, crescendo ma non invecchiando, quello che da 7 lustri è un punto di riferimento imprescindibile nella vita sociale e nel tempo libero dei chiaravallesi, è diventato ogni giorno migliore, più accogliente, maggiormente vivibile. Riduttivo chiamarlo bar perché il Piccadilly è molto di più: è ristorante, ricevitoria, locale dove si assaporano musica d’autore e aperitivi gustosi.Il Piccadilly c’era 35 anni fa e c’erano anche Ennio e Bianca, i genitori amati e indimenticabili di Giorgio e Giordano, fratelli diversi eppure animati entrambi dal desiderio di offrire alla gente cose buone e momenti piacevoli. In questi giorni il Piccadilly ha celebrato i 35 anni e la festa di compleanno è stata elettrizzante e gioiosa. In molti non ha voluto perdersi l’evento a cui hanno preso parte anche tante persone che hanno lavorato nel locale.C’era Gustavo Alberto Garcia, gran maestro di tennis argentino e c’era Lucia Baldi che da 20 anni lavora dietro il bancone col sorriso sulle labbra e serve cappuccini e cocktail inimitabili. I muri del Piccadilly parlano da soli e raccontano una storia splendida: le foto di Giorgio e Giordano piccolissimi, mascherati da Topolino o da improbabili guardie svizzere e poi le tante locandine degli artisti e dei cantanti che hanno fatto tappa nel locale.Entrambi juventini sfegatati, Giorgio e Giordano Canonico devono le loro fortune anche alle donne che vivono al loro fianco, la splendida cuoca Federica e l’elegante Lilian. Grazie a loro, alle loro idee ed ai loro contributi, il Piccadilly è cresciuto ed è diventato grande ma non vecchio. E se Giordano era un tennista nei sogni, un chitarrista nel cuore e un barista per necessità, ora può ben dire di essere, insieme a Giorgio, il titolare di un locale che ha segnato la storia di Chiaravalle e la rende viva anche quando sembra un po’ grigia e spenta.