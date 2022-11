Ancona, cibo scaduto messo in vendita nel mini market: scatta la maxi multa

ANCONA - Cibo scaduto ma messo in vendita. La Polizia di Stato, Divisione Squadra Amministrativa e di Sicurezza, e la Polizia Locale di Ancona, ha effettuato nella giornata di ieri un controllo congiunto in un Mini Market di piazzale Loreto. L’accesso consentiva di accertare le carenze del locale.

La stangata

Si è infatti proceduto a contestare 2.333 euro di multa per la presenza di derrate alimentari scadute che erano state comunque poste in vendita, con sequestro della merce stessa, nonché ad elevare ulteriori 258 euro per la mancanza di sopravesti obbligatorie. È stata inoltre rilevata la mancata esposizione della licenza, con applicazione di una ulteriore sanzione da 308 euro.