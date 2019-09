«Ciao Bibi, ci mancheranno i tuoi sempre preziosi insegnamenti sul campo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

MONTEMARCIANO - È morto Alfredo Tarantelli detto Bibi, ex allenatore di calcio del Montemarciano. Ha allenato per decenni diverse generazioni. Aveva 90 anni. La notizia della sua scomparsa si è diffusa domenica sera. Sui social sono apparsi numerosi ricordi a testimoniare quanto fosse stimato. «Ciao Bibi – il saluto della US Montemarciano Calcio 1926 - maestro di calcio e di vita. Ti ricorderemo sempre con tanto affetto, grazie per tutto quello che ci hai insegnato».