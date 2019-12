Christmas Village di Senigallia: niente giochi da luna park

SENIGALLIA - Saltano i giochi per i bambini al Christmas Village dove il sindaco, in accordo con Confartigianato, ha negato all’impresa di allestire attrazioni modello luna park. Mangialardi era stato chiaro. Il Natale di Senigallia sarebbe dovuto essere elegante e raffinato, nulla che facesse pensare ad un parco giochi come avvenuto in altre città. Poi all’improvviso si è ritrovato una sorta di astronave nel parterre della Rocca ed è saltato dalla sedia. Era un tappeto elastico ancora in allestimento, fatto subito rimuovere.

«Visionando in Giunta il progetto non avevo visto nulla del genere – spiega Mangialardi – altrimenti è ovvio che non lo avrei approvato. Appena visto ad ogni modo l’ho fatto rimuovere. Capitolo chiuso». Sorpresa anche Confartigianato dei giochi portati. In realtà solo il tappeto elastico perché il resto non è arrivato per niente. «Nessuno aveva compreso quale sarebbe stato l’impatto di questi giochi – aggiunge Giacomo Cicconi Massi, segretario di Confartigianato – ha ragione il sindaco. Purtroppo nessuno dei giochi che l’azienda ci ha prospettato poteva andare bene, così non verranno messi». Resteranno la casetta di Babbo Natale, la mostra di presepi e il mercatino ma niente giochi per i bimbi. «Abbiamo provato a sentire anche altre soluzioni – prosegue Cicconi Massi – ma non c’erano più i tempi e poi oggettivamente quelli proposti erano troppo fuori contesto, legati ad una sorta di luna park. Non erano armonici con il resto».

