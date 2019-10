Christian e il cane Buck insegnano a salvare vite Ora il tour nelle Marche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Christian e Buck scesi dalla torretta salgono in cattedra. La prima unità cinofila delle Marche utilizzata per il salvataggio a mare è stata selezionata dalla Scisar, la scuola cinofila italiana per il soccorso acquatico e la ricerca. Conduttore e cane dovranno addestrare e preparare le unità cinofile da salvataggio per tutta la regione. Dopo una stagione turistica sperimentata a Marzocca, nelle concessioni della Polizia di Stato e della Marina Militare, e la prima ufficiale a Marina di Montemarciano, nell’estate appena conclusa, è tempo di dare lezioni per arruolare altri cani bagnini, pronti ad intervenire in caso di emergenza in mare.