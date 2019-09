Choc in treno, controllore aggredito. «Calci, sputi e spinto giù dal vagone»

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Controllore aggredito sabato sera da un branco di bulli su un treno regionale tra Falconara e Marzocca. Il dipendente delle Ferrovie aveva il ruolo di verificare che nel convoglio non venissero commessi atti vandalici: un incarico inquadrato come addetto della protezione aziendale. Non doveva quindi verificare il possesso dei biglietti da parte dei passeggeri ma comunque controllava. Intorno alle 23, arrivato in un vagone, un gruppo di ragazzi stranieri ha iniziato a schernirlo, lanciandogli addosso vino e alcolici che avevano nelle bottiglie.