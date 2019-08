Chiuso il bar dell’ospedale, nei distributori acqua in vendita a 1 euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Morosa la società che aveva in concessione il bar dell’ospedale, chiuso nel frattempo in attesa che subentri un’altra ditta. L’Asur ha infatti provveduto alla risoluzione del contratto, dopo aver raggiunto un accordo bonario per recuperare le somme dovute, provvedendo poi a chiamare la seconda ditta in graduatoria per ristabilire quanto prima il servizio bruscamente interrotto. Intanto per gli utenti si tratta di un grande disservizio soprattutto perché ricade nel mese di agosto dove si registra un grande afflusso.