Chiusa la Statale per riprendere il vitello fuggito dalla stalla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Loreto per soccorrere un vitello di tre quintali scappato da una stalla: l'animale era rimasto incastrato in un groviglio di rovi. La squadra sul posto ha liberato il vitello e riportato alla stalla da cui era uscito: per fa ciò è stata chiusa temporaneamente la SS16 nei pressi del cimitero di Loreto per il tempo necessario del trasporto.