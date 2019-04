Carenze negli impianti chiusa la multisala dell’Uci Cinemas

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - «Oggi cinema chiuso, lavori in corso, ci scusiamo per il disagio». Nel sito internet di Uci Cinemas, ieri sera, non scendevano nei dettagli, ma lo stop improvviso alla multisala di via Filonzi, alla Baraccola, è la conseguenza di un sopralluogo della Commissione provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli, che ieri mattina aveva rilevato alcune carenze tecniche sull’impiantistica, prescrivendo lavori di adeguamento.