Chiude il circolo Quercetti i 200 soci senza una sede Era un simbolo della città

FALCONARA - Chiude un altro pezzo della città: il circolo ricreativo e culturale Rinaldo Quercetti in via Cuneo 2 a Castelferretti. Un punto di ritrovo per circa 200 soci. Nato negli anni Ottanta era divenuto nel tempo un punto di riferimento per molti cittadini Castelfrettesi. Le prime avvisaglie erano apparse circa un anno fa quando venne chiusa la bocciofila, un impianto che ha sempre funzionato al meglio.