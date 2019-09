Il centro perde un altro pezzo di storia: chiude dopo 67 anni la norcineria Boldreghini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Il commercio del centro storico perde un altro pezzo importante. Dopo 67 anni ha chiuso la norcineria Boldreghini di via Marchetti. Una bottega storica, quella di Marco Boldreghini, dove alla qualità della materia prima si univa la disponibilità del titolare, pronto a consigliare i clienti. Un rapporto umano che fidelizzava il cliente più di tante carte con gli sconti che oggi molte attività propongono per farli tornare. E’ stato così per tanti anni ma forse non bastava più. A fine agosto ha cessato l’attività.