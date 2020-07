Via Ruffilli, epicentro degli strani incontri: i residenti esasperati per le numerose «situazioni spiacevoli»

CHIARAVALLE - E’ la “via della gioia”, per usare un facile gioco di parole pensando ad un’azienda che ha una sua sede in quella zona e anche del sesso libero ma protetto. I cittadini che abitano nella zona di via Ruffilli, nella periferia chiaravallese adiacente alla zona artigianale sulla strada che conduce a Castelferretti e all’autostrada, denunciano una situazione che può suscitare risolini ironici ma che per chi abita nel luogo è tutt’altro che simpatica e piacevole.

LEGGI ANCHE:

Colpito alla testa dal racchettone, bimbo portato al pronto soccorso dell'ospedale Salesi

«Giorno e notte – dicono alcuni residenti – in queste vie, che ormai sono la terra di nessuno, si verificano situazioni spiacevoli. Ci sono persone che scelgono queste strade per la loro intimità e i loro incontri a qualunque ora del giorno e della notte. Arrivano con auto diverse e si appartano neppure troppo lontani da occhi indiscreti. E dire che in questa zona ci sono tanti bambini che vanno in bicicletta e imparano anche a pedalare, rischiando di trovarsi di fronte a episodi preoccupanti: preservativi gettati a terra, fazzoletti, salviettine. Insomma una serie di rifiuti che si commenta da sola».

Diversi cittadini si sono rivolti agli amministratori comunali ed anche alla polizia municipale e alle forze dell’ordine non ottenendo grande attenzione e risposte convincenti. «Qualcuno sorride ma c’è ben poco da divertirsi perché in questa lottizzazione c’è gente che ci abita, che fa sport, persone che passeggiano e bimbi che imparano ad andare in bicicletta e trovarsi di fronte a coppie chiuse in auto o a rifiuti del genere non è molto piacevole. Sarebbe il caso di incentivare i controlli e che chi di dovere intervenga».

© RIPRODUZIONE RISERVATA