Chiesa gremita per l’ultimo saluto a don Nicola Gatti Una vita tra i poveri

FABRIANO - Folla, ieri pomeriggio, presso la chiesa della Sacra Famiglia di Fabriano, per l’ultimo saluto a don Nicola Gatti, morto mercoledì a 89 anni dopo una vita trascorsa in mezzo ai poveri e alla gente. «Preghiamo per lui e ringraziamo il Signore per le sue instancabili operosità e non comune generosità», ha detto il vescovo, monsignor Stefano Russo, nel corso delle esequie. Poi alla presenza dei sacerdoti della diocesi e di moltissimi parrocchiani cresciuti da don Nicola in 50 di apostolato, la salma è stata sepolta nel cimitero di Argignano.