Chiellini e l'augurio (ben riuscito) ai Portuali Ancona per la semifinale playoff di Promozione. Ora la finale del girone A con il S.Orso. Ecco dove si giocherà

ANCONA Un augurio speciale. Ben riuscito. I Portuali Calcio Ancona, impegnati nei playoff di Promozione sognando l'Eccellenza, hanno superato sabato scorso al Del Conero (davanti a mille spettatori) la Biagio Nazzaro Chiaravalle imponendosi in semifinale 2-1. A trasmettere la carica, nei giorni precedenti, era arrivato anche un videomessaggio dell'ex capitano della Juventus e della Nazionale Giorgio Chiellini, legato da un rapporto di amicizia al capitano dei Dockers Andrea Savini: «In bocca al lupo per quest'esperienza bella, difficile e stimolante. Fiducia e voglia, in bocca al lupo e spaccate tutto».

La finale al Del Conero

Sabato, ore 16, sempre al Del Conero (non si giocherà al Giuliani di Torrette per le credenziali di ordine pubblico da rispettare) ci sarà la finale del girone A tra Portuali e S.Orso vincente a sua volta contro il Moie.

Chi avanzerà - ai Portuali sarà sufficiente anche il pareggio, dopo i tempi supplementari, in virtù della miglior classifica - disputerà sette giorni dopo la finalissima con la vincente del girone B (Centobuchi-Vigor Castelfidardo) per l'accesso in Eccellenza.