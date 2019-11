Chiede le mance al supermercato e non mostra il documento di riconoscimento

OSIMO - Erano state diverse le telefonate giunte al centralino del Commissariato di Osimo, sabato mattina, che segnalavano la presenza, nei pressi del supermercato Eurospin di Via Molino Basso, di un ragazzo straniero che aveva infastidito qualche cliente, pretendendo di portare la spesa dalle casse alle auto parcheggiate, in cambio di una piccola mancia.



La Volante del Commissariato, prontamente giunta sul luogo, si avvedeva di un ragazzo, dell’apparente età di 25/30 anni, che sostava davanti alla porta scorrevole del supermercato il quale, all’atto della richiesta di un documento identificativo, riferiva di esserne sprovvisto.



Lo stesso tuttavia, nonostante le reiterate richieste degli agenti di fornire almeno le generalità, reagiva dicendo di non capire il perché di tutte quelle domande e quindi non forniva alcuna risposta. Come da prassi, allorché via sia la necessità di identificare qualcuno sprovvisto di documenti che si rifiuta di fornire le proprie generalità, gli agenti si sono visti costretti a portarlo negli Uffici del Commissariato dove, a sorpresa, lo straniero tirava fuori dalle tasche sia il permesso di soggiorno che la carta d’identità.



Si trattava di un cittadino straniero di 33 anni, originario della Nigeria, residente ad Ancona e titolare di un permesso di soggiorno per Protezione Sussidiaria al quale, tuttavia, la tardiva esibizione dei documenti non ha evitato di essere denunciato per aver rifiutato di fornire le proprie generalità agli agenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA