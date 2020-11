Vuoi imparare da Google? Ecco pronto il percorso: lo indica la maestra Micaela

CHIARAVALLE - Micaela Barbuzzi è una chiaravallese trapiantata in Veneto, insegnante di scuola primaria ed ora scelta da Google per far parte di un gruppo, il GEG (Google Educator Group) nato per aiutare studenti e genitori ad utilizzare gli strumenti del motore di ricerca per l’apprendimento.

Micaela Barbuzzi ha 45 anni e da 10 vive a Paese in provincia di Treviso, con il marito Vito Scrosta, anche lui chiaravallese, macchinista di Trenitalia e tre figli: Ariele Andrea, 11 anni, e i gemelli di 8, Ettore e Enrico. Micaela, che ha Chiaravalle ha il cuore e i genitori Giuseppe e Lucia e il fratello Antonino, insegna alla scuola primaria dell’istituto comprensivo Falcone e Borsellino di Trevignano. «Dopo diversi mesi di lavoro – dice la maestra chiaravallese che è anche psicoterapeuta – abbiamo finalmente presentato la Google Junior Training Series, una serie di video realizzati da noi educator e trainer Google italiani che facciamo parte di GEG. La serie è anche approdata su Youtube in modo da facilitare il compito di studenti e genitori nell’utilizzo degli strumenti per l’apprendimento.

Soprattutto in questo momento di emergenza e di didattica a distanza gli strumenti Google diventano fondamentali per la relazione educativa e per il raggiungimento degli obiettivi formativi; bambini e ragazzi potranno avere un ruolo più attivo nell’usare le app Google che, al momento, sono tra le più utilizzate nelle scuole italiane».

Micaela Barbuzzi parla volentieri del suo lavoro e non trascura di ricordare Chiaravalle. «Sono orgogliosa di essere stata selezionata da un’azienda importante come Google – dice Barbuzzi – per dare un supporto agli studenti italiani che in questi ultimi tempi si ritrovano catapultati nel mondo della didattica a distanza. Era un mio obiettivo entrare a far parte della comunità di educatori Google italiani: i GEG, Google educator group, rappresentano anche momenti di confronto, scambio di competenze, collaborazione e ispirazione per tutti i docenti che utilizzano Google quotidianamente».

