«Volevano giustiziare in carcere mio fratello accusato di omicidio»

CHIARAVALLE - «Ci pensiamo noi a fare giustizia per vostra madre». Sarebbe stato questo il tenore della lettera spedita l’estate dello scorso anno ai familiari di Emma Grilli, l’85enne di Chiaravalle uccisa e rapinata in casa, in via Verdi, la mattina del 17 luglio 2018. La missiva sarebbe stata compilata poco dopo l’ingresso in carcere di Maurizio Marinangeli, il 58enne finito a processo con l’accusa di essere il killer dell’anziana e tuttora recluso a Montacuto per omicidio premeditato, rapina e ricettazione. Dell’esistenza dello scritto ha riferito in udienza, dal banco dei testimoni, Marco Marinangeli, fratello dell’imputato. Ha raccontato ai giudici della Corte d’Assise che il 58enne (vicino di casa della vittima) gli aveva rilevato, durante una visita in carcere, di «essere stato picchiato in cella da due foggiani». Lo stesso imputato, nel corso della passata udienza, aveva detto di essere stata malmenato «appena entrato in carcere a causa del reato di cui mi si accusa».

LEGGI ANCHE

Omicidio Grilli, Marinangeli si difende: «Non ho ucciso Emma, sono solo andato al Compro Oro»

«Ha massacrato la vicina per pagare un debito». Il gup lo rinvia a giudizio

Ci sarebbe una correlazione tra la lettera indirizzata ai parenti dell’anziana in forma anonima, e intercettata dalle guardie del carcere, e le botte impartite al 58enne che, stando a quanto emerso in aula, sarebbe stato costretto a rivelare ai suoi presunti aguzzini l’indirizzo di casa della vittima. La presenza della missiva, su cui sta indagando la Polizia Penitenziaria per risalire agli autori, non cambia comunque le sorti del processo che ieri ha visto sfilare i testimoni della difesa, sostenuta dai legali Carnevali e Sebastianelli. Il fratello dell’imputato ha delineato i contorni di una ludopatia quasi mai tenuta a freno, iniziata circa vent’anni fa con la morte del padre e talmente forte da far puntare a Maurizio in una sola volta 36 milioni di lire. «Al gioco, in totale, avrà bruciato circa 200mila euro» ha detto il teste, parlando anche di ammanchi nel conto corrente della società che gestivano. È stato con il fratello che il 58enne ha parlato per primo di Tony, l’albanese che gli avrebbe ceduto i monili strappati a Emma per portarli a vendere in un Compro Oro di Falconara la mattina dell’omicidio. Versione totalmente smentita dal diretto interessato, Agron Xhezairi, che sta prendendo in considerazione l’ipotesi di querelare Marinangeli per calunnia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA