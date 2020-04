Video party per le nozze d’oro di Marco e Vincenza poi la benedizione del vescovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Festa grande in casa Molinelli. Una delle famiglie storiche e più numerose di Chiaravalle festeggia il cinquantesimo anniversario di matrimonio di Marco Molinelli e Vincenza Possanzini. Anche Monsignor Gerardo Rocconi, vescovo di Jesi,ha voluto stringersi alla famiglia ed ai due coniugi con una benedizione in videochiamata. A far festa sono anche le 5 figlie, Mariangela, Daniela, Marialuisa, Manola e Michela, che ai genitori hanno dedicato una poesia, e gli 8 nipoti, Federico, Sara, Filippo, Alessandro, Elisa, Lorenzo, Valeria e Riccardo.LEGGI ANCHE:Una nutrita schiera di parenti che si sono collegati tutti insieme da case diverse in una simpatica videochiamata per fare gli auguri di buon anniversario ai due sposi, da sempre attivi, come le figlie, nel mondo del volontariato chiaravallese e nell’ambiente della parrocchia di Santa Maria in Castagnola. La signora Vincenza Possanzini è conosciutissima ed apprezzata a Chiaravalle perché per tanti anni è stata l’impeccabile assistente sanitaria, ricordata da tanti, con simpatico rispetto, come la “signora che faceva le punture!”.«Il periodo storico ci impone distanza fisica, sobrietà, riflessione, pazienza, resilienza, lentezza, rinuncia, sofferenza – scrivono le figlie -, ma noi non potevamo non celebrare e festeggiare con i nostri genitori il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio».