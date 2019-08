Via vai sospetto vicino a casa: arrestato con soldi e cocaina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Aveva da poco finito di scontare la pena per un fatto analogo: imprenditore edile di 55 anni arrestato per possesso ai fini di spaccio di cocaina.E' successo a Chiaravalle, dove i poliziotti si sono insospettiti per il via vai intorno alla casa dove vive con la moglie: è statao prelevato mentere andava a prenderla, malgrado una certa resistenza opposta di due. In casa, sono stati trovati circa 40 grammi di cocaina, diversi bilancini di precisione e 1.200 euro in contanti ritenuto provento dell'attività di spaccio.