CHIARAVALLE - Gualtiero Ciurcovich è stato il primo allenatore di calcio, ma anche di vita, di tanti chiaravallesi. Per tutti era solo “Ciu”, un uomo buono e sensibile, generoso e umile che se n’è andato martedì a 71 anni e lascia un vuoto profondo in chi l’ha conosciuto.

Il “campo dei preti” era stato per tanti anni la sua casa: i ragazzi chiaravallesi passati di lì, all’oratorio e alla parrocchia, gli hanno voluto bene. Era figlio di profughi dalmati che hanno vissuto uno dei periodi più bui della storia italiana ed il padre a Chiaravalle era stato vigile urbano. Era stato il primo allenatore di tanti adolescenti appassionati di calcio e di loro si è sempre preso cura. Alla Don Leone Ricci era stato protagonista di mille partite e di fondazioni di squadre mitiche come la “Piazza”. Con Enzo “Cutuletta” Culinari formavano una coppia imbattibile.

«Ciu mi aiutò ad aprire una squadra di calcio dell’oratorio di Chiaravalle al campo dei preti – dice don Mario Camborata, sacerdote a Chiaravalle anni fa – Aveva una passione unica per il pallone, una sensibilità ed un’educazione straordinarie e seguì sempre i suoi ragazzi come un fratello maggiore o un padre». Gualtiero Ciurcovich lascia il fratello maggiore Giuseppe con la moglie Giuliana, le nipoti Antonella, con la figlia Francesca, e Laura, con il marito Stefano ed il figlio Davide. I funerali oggi alle 15 nella chiesa di S.Maria in Castagnola a Chiaravalle.