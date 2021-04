La residenza protetta Ginestra esulta con Elena: ha compiuto 100 anni. E nella festa spunta anche un cruciverba

CHIARAVALLE - Festa grande alla residenza protetta La Ginestra per Elena Bugari e i suoi 100 anni. Elena, una delle ospiti della casa albergo, ha spento le 100 candeline il 7 aprile e fin dal mattino sono giunte per lei tantissime telefonate, videochiamate, visite a distanza e molti omaggi floreali da parte di familiari, conoscenti e da parte dell’assessore comunale ai servizi sociali Cristina Amicucci che ha portato gli auguri e i saluti dell’amministrazione. I festeggiamenti sono proseguiti nella struttura protetta con gli ospiti e gli operatori con una mega torta, canti, giochi e tanta animazione.

Elena Bugari è ospite della residenza protetta “La Ginestra” dal 31 marzo 2012; nella vita è stata una bravissima sarta, anche molto dedita alla sua famiglia ed a tutti i suoi nipoti con i quali ha ancora un forte legame affettivo. «Tutto il personale della casa albergo e l’amministrazione comunale - dice l’assessore Cristina Amicucci - sono lieti di rinnovare ad Elena i migliori auguri, nell’intento di continuare a fornire a lei e a tutti gli ospiti un buon servizio volto al benessere ed alla serenità di ciascuno». Durante i festeggiamenti del pomeriggio l’animatrice Sara Gambelli ha realizzato un divertente cruciverba al quale hanno partecipato attivamente Elena Bugari ed altri ospiti che hanno dimostrato, nonostante l’età, una viva memoria e una forte capacità intuitiva. «Nonostante la pandemia e il lungo periodo di emergenza - evidenzia Maria Luisa Tumino, direttrice de La Ginestra - nella struttura si cerca di vivere ogni occasione in allegria, alleviando il distacco dalle persone care che vengono a far visita con regolarità ai familiari, sempre a distanza e seguendo le regole anti contagio Covid. Da marzo gli ospiti e gli operatori hanno concluso il ciclo della vaccinazione. Speriamo che questo importante traguardo possa essere il primo passo per il ritorno alla tanto attesa normalità».

