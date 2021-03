Autotreno si ribalta su un fianco all'interno di una rotatoria. Illeso il conducente, deviato il traffico

CHIARAVALLE - I Vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 14.00 circa lungo la SP33 , Strada Provinciale Castelferretti, nel Comune di Chiaravalle, per il ribaltamento di un autotreno. Il conducente del mezzo ha perso il controllo rovesciandosi su un fianco all’interno della rotatoria. Non si segnalano danni a persone.

La Squadra di Ancona intervenuta con un’autobotte e l’autogru, in collaborazione con l’autogru di Pesaro stanno lavorando per rimettere al più presto in sicurezza la zona dell’intervento. Sul posto anche i Sanitari del 118 e la Polizia Locale. Il traffico e consentito nella strada adiacente alla rotatoria.

