In tre accerchiano il dirigente del Pd, gli strappano il borsello e scappano: ecco il racconto

CHIARAVALLE - «Ho avuto paura e poi ho riflettuto amaramente sul fatto che anche a Chiaravalle la delinquenza è giunta a livelli incredibili: occorre fare qualcosa per evitare che accadano episodi come quello di cui sono stato vittima». Ivano Rocchetti è un personaggio molto conosciuto in città, da sempre attivo in politica prima nella Dc e poi nel Pd, è stato per diverse legislature consigliere comunale ed è tutt’ora dirigente Pd.



Giovedì scorso, intorno alle 20.45, Rocchetti aveva parcheggiato la sua Panda in piazza Mazzini, vicino al negozio di elettrodomestici Sartini, per andare verso corso Matteotti. «Mentre camminavo – dice Ivano Rocchetti che ha denunciato ai carabinieri la rapina subita – in un attimo sono stato affiancato da due giovani, un terzo mi è venuto incontro frontalmente. Quando mi è arrivato a ridosso, mi ha strappato con violenza il borsello dalle mani per poi fuggire, insieme agli altri due, prima in via Giordano Bruno e poi imboccando via Spartaco, vicino all’abbazia. I tre avranno avuto 15 o 16 anni».

Rocchetti ha cercato di inseguirli e corrergli dietro ma chiaramente i giovani lo hanno distanziato. «Gridavo loro di lasciare il borsello visto che all’interno non c’erano soldi, solo pochi spiccioli, ma documenti per me importanti, carte di credito, bancomat, carta d’identità elettronica, tessera sanitaria. Ho provato a raggiungerli ma all’incrocio tra via Giordano Bruno e via Spartaco non li ho più visti: si erano dileguati. Ho subito telefonato al 112 e pochi minuti dopo è giunta sul posto una pattuglia di carabinieri». Rocchetti è restato sconcertato e preoccupato dall’episodio. «La cosa che maggiormente mi amareggia è il constatare che anche a Chiaravalle la delinquenza sia giunta a livelli molto preoccupanti e che i protagonisti di questi episodi vandalici siano molto giovani».

