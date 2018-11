Travolta da un'auto mentre â€‹attraversa sulle strisce: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE Grave incidente stradale a Chiaravalle in via Rosselli, vicino a Largo Oberdan ed al negozio King Sport, dove un’anziana donna è stata investita intorno alle ore 16. L’anziana è stata investita mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali da una Citroen C2 di colore grigio metallizzato condotta da un’altra signora di Chiaravalle. Immediati i soccorsi con le condizioni della donna, che ha sbattuto la testa sia contro il vetro dell’auto che sull’asfalto, che sono subito apparse gravi. Si è alzata immediatamente in volo l’eliambulanza che è atterrata nella zona del Parco Primo Maggio.