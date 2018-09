Terza media con il top dei voti, ecco i cinque studenti premiati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Un premio alla meritocrazia e agli studenti che si sono distinti per le loro capacità e il loro impegno. È ciò che ha istituito l’Associazione Alberto Corinaldesi per la Libertà. «La nostra associazione – dice il dott. Filiberto Manzoni, presidente dell’ente – è dedicata alla memoria di Alberto Corinaldesi, artigiano umile e generoso, che lavorava duramente e che ha sempre avuto come ideali la libertà, la meritocrazia ed il desiderio di far incontrare la tradizione cattolica con quella liberale. Con i fondi che Alberto ha lasciato vogliamo perseguire i suoi ideali e abbiamo pensato ad un premio che fosse destinato ai giovani, agli alunni particolarmente meritevoli, che consenta loro di apprezzare ancora di più l’importanza dello studio».Così giovedì 6 settembre alle 17 nella sede di piazza Garibaldi, 5 studenti riceveranno un attestato ed un assegno di 400 euro avendo superato l’esame di terza media col massimo dei voti.I “Campioni del Merito” per l’anno scolastico 2017-18 sono 5 ragazze: Arianna Bartocci e Rachele Brutti dell’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini e Giorgia Cacciamani, Alice Pigliapoco e Giulia Rocchetti dell’istituto Maria Montessori. «Questo premio vuol favorire il cambiamento in senso meritocratico della società, perché diventi più prospera e giusta». Alla premiazione parteciperà anche il sindaco Damiano Costantini.