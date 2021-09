Si getta dal quarto piano, era a casa di una parente. Muore una donna di 47 anni

CHIARAVALLE - Una donna di 47 anni, residente a Milano ma che da ieri era ospite da una parente a Chiaravalle in via XXV Aprile, sì è tolta la vita gettandosi dal quarto piano di un palazzo che fa angolo con via della Repubblica. La donna si è gettata sul retro del palazzo ed è deceduta sul colpo a causa del tremendo impatto con l'asfalto alle 6.45 di questa mattina.

Aveva 47 anni e soffriva da tempo di depressione anche a causa di problemi familiari. Era giunta ieri a Chiaravalle da Milano e sembra che ieri sera avesse già provato a gettarsi nel vuoto ma i familiari l'avevano fermata in tempo. A Milano sembra la volessero ricoverare in un apposito centro per curare la depressione. Sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri che non hanno potuto far altro che costatare il decesso della donna. La salma è stata portata all'obitororio di Torrette a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: 10:26

