«Sua figlia ha avuto un incidente» e gli sfilano 590 euro

CHIARAVALLE - Un malvivente ha rubato 590 euro dall’abitazione di un anziano approfittando della buona fede dell’uomo che era solo a casa. L’88enne, stava pranzando, il telefono squilla, l’anziano risponde e si sente dire che la figlia ha avuto un incidente con un motociclista e che per scongiurare il sequestro dell’auto avrebbe dovuto sborsare dei soldi. «Mio padre è anziano – racconta la figlia - Mio padre, dopo aver ricevuto la telefonata, era preoccupato per noi visto che gli avevano detto dell’incidente ed ha aperto la porta ad un uomo sulla cinquantina che aveva un borsello. Sia lui che l’altro al telefono parlavano correttamente in italiano». L’anziano sollecitato dal malvivente è andato verso la scarpiera dove in una scatola custodiva 590 euro per le spese mensili e glieli ha consegnati.