MONTE SAN VITO Choc alle Onoranze funebri Santarelli per la scomparsa improvvisa di uno dei suoi validi collaboratori. Fabrizio Lorenzi, 52 anni, originario di Chiaravalle ma residente a Monte San Vito, è morto venerdì, stroncato da un infarto.

Robusto, mai avuto problemi di salute, proprio venerdì mattina aveva svolto un servizio. Nel pomeriggio era andato a trovare un amico a Jesi, quando improvvisamente si è accasciato. L’amico ha allertato il 118 ma nonostante la tempestività dei soccorsi, al loro arrivo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La salma è stata trasferita all’obitorio di Torrette dove ieri mattina è stata sottoposta a esame autoptico. Lascia la mamma, i cugini, tanti amici e i colleghi di lavoro costernati dalla tragedia. Stamattina sarà allestita la camera ardente alla Casa funeraria di Santarelli a Monsano, i funerali saranno celebrati domani alle 9.30 alla chiesa Cuore Immacolato di Maria a Borghetto di Monte San Vito. La famiglia ha promosso una raccolta fondi in memoria di Fabrizio in favore della Croce gialla di Chiaravalle.