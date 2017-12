Evade dal centro dov’era recluso: giovane preso alla stazione ferroviaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Venerdì mattina i carabinieri della stazione di Chiaravalle hanno arrestato un 36enne del Fabrianese per evasione. Il giovane, detenuto presso una comunità della Vallesina, in ottemperanza a un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, verso le 9 di venerdì, ha pensato di abbandonare il centro.I militari della stazione di Chiaravalle, immediatamente allertati dalla centrale operativa, a sua volta informata dal direttore della comunità, hanno rintracciato il giovane proprio nel centro cittadino intento a recarsi alla stazione ferroviaria.Stante la flagranza, i militari lo hanno dichiarato in arresto e, dopo la redazione degli atti necessari, è stato accompagnato presso la propria abitazione in attesa della celebrazione del rito direttissimo. I carabinieri hanno tratto in arresto il giovane nel centro della cittadina in questo periodo presidiato come tutte le strade del territorio. In corrispondenza delle festività, la guardia dei controlli è tenuta sempre molto alta, nel tentativo di far rispettare il codice della strada e garantire la sicurezza. L’obiettivo è prevenire reati di ogni genere, la presenza delle forze dell’ordine deve funzionare come deterrente.