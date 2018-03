Spendono soldi falsi: due stranieri incastrati dalle telecamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE – Avevano speso banconote false in un distributore di carburanti e da un ambulante: due stranieri incastrati delle immagini delle telecamere.Era successo a Chiaravalle tra il 20 ed il 21 gennaio scorso e per risalire agli autori dello spaccio di banconote false i carabinieri hanno dovuto visionare le immagini delle telecamere. E quelle banconote false da 50 euro hanno finito per inguaiare due stranieri di 35 e 43 anni di Monte San Vito e Castelplanio. I carabinieri li hanno denunciati ed hanno proceduto ad una perquisizione delle loro abitazioni, dalla quale non sono però saltati fuori altri soldi falsi.