Maxi furto griffato da Gisa Boutiques. Rubati vestiti, borse e scarpe grandi firme

CHIARAVALLE - Maxi furto griffato da Gisa Boutiques. E' il secondo a distanza di poco più di un anno. I banditi si sono serviti di una macchina di grossa cilindrata usata come ariete per sfondare le vetrine che si affacciano su via Fratelli Rosselli.Ingenti i danni e da quella “ferita” profonda sulla facciata principale, i malviventi si sono aperti un varco che ha consentito loro, in appena 6 minuti, di mettere insieme un lauto bottino. Hanno portato via capi d'abbigliamento di alta moda, scarpe e borse di griffe costosissime, il valore del bottino è ancora da quantificare, ma certamente si tratta di svariate decine di migliaia di euro. Infagano i carabinieri di Jesi.