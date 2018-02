Sbanda e si schianta contro un albero la campionessa di tiro a segno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Molta paura ma fortunatamente nessun grave trauma per Rebecca Lesti, chiaravallese, campionessa italiana di tiro a segno. Martedì notte, intorno alle 23,30, la ventenne chiaravallese stava viaggiando alla guida della sua automobile sulla vecchia strada statale che dal parco Primo Maggio conduce verso il Mercatone Uno quando ha perso il controllo.Per cause in corso di accertamento ma probabilmente da ricercare nel fondo stradale reso insidioso dalla pioggia battente, ha sbandato ed è andata a schiantarsi contro un albero, dopo essere uscita dalla carreggiata. Fortunatamente di lì a poco un giovane che stava percorrendo la stessa strada ha notato i fari accesi dell’auto della giovane campionessa che, nel frattempo, stava anche suonando il clacson per richiamare l’attenzione.Il ragazzo ha telefonato immediatamente al 118 e sono subito scattati i soccorsi. Sono giunti sul posto carabinieri, polizia e i vigili del fuoco che hanno estratto dall’abitacolo della macchina la giovane che poi è stata trasportata da un’autoambulanza della Croce Gialla al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette, dove è stata ricoverata in codice giallo. Le sue condizioni non erano gravi ma è stata trattenuta in osservazione per accertarsi approfonditamente della sua salute vista la dinamica dell’incidente.