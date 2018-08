Le rubano la borsa mentre sistema le piante sulla tomba della madre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Ladri senza cuore commettono un furto dentro al cimitero, portando via la borsa a una signora intenta a sistemare i fiori dentro la cappellina di famiglia davanti alla tomba della mamma, scomparsa da 10 mesi. Il furto è stato messo a segno nell’ala centrale del camposanto. I ladri hanno approfittato di un attimo di distrazione in cui la signora era andata a prendere l’acqua alla fontanella – distante pochi metri – lasciando la borsa dentro alla cappellina funeraria. «Neanche 5 minuti e mi hanno preso la borsa, una bag nera ampia con dei forellini, con dentro il portafogli, i documenti, denaro (300 euro), le carte di credito, il cellulare. Soprattutto sono dispiaciuta per il cellulare, dove conservo le foto e i video di mia madre.. gli ultimi».