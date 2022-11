Si rompe la tubatura principale, Chiaravalle una notte senz'acqua per sistemarla: ecco quando

CHIARAVALLE - Tutta Chiaravalle questa notte (tra 24 e 25 novembre) resterà senz'acqua a causa della rottura improvvisa della tubazione principale. Lo comunica Viva Servizi che gestisce il servizio idrico integrato nella provincia di Ancona.

Rotta la tubatura, Chiaravalle una notte senz'acqua

«Tutto il territorio del comune di Chiaravalle - si legge nella nota - questa notte (tra il 24 e il 25 novembre) dalle 23 alle 5 circa, a causa della rottura improvvisa della tubazione principale di alimentazione, interromperà l'erogazione dell'acqua. Il lavoro di riparazione viene effettuato di notte per ridurre i disagi ai cittadini e alle attività commerciali». Dopo il ripristino del servizio, sottolinea Viva Servizi, si consiglia di far scorrere per qualche secondo l'acqua dai miscelatori prima di utilizzarla.