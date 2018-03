Si rompe la gru che soccorre un camion: necessarie oltre tre ore per recuperare il tir

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Molti problemi alla circolazione ieri nel tratto della strada provinciale tra Chiaravalle e Castelferretti all’altezza del distributore di gas metano. Intorno alle 8 di ieri a causa della grande quantità di neve che invadeva la sede stradale un camion è uscito dalla carreggiata causando seri problemi alla circolazione. Dopo un’ora di lavoro di alcuni addetti il camion è stato posizionato lateralmente alla sede stradale in modo da consentire il regolare deflusso del traffico veicolare, ma i problemi purtroppo non erano finiti qui. Infatti i due mezzi pesanti della ditta che è stata chiamata per rimuovere il camion dalla scomoda e pericolosa posizione ha subìto a sua volta un grave danno.Durante le operazioni di rimozione ad uno dei due autocarri gru della ditta specializzata nell’operazione si è rotto l’impianto idraulico che muove il meccanismo delle gru. Sulla sede stradale si è riversato oltre un quintale di olio e di liquido dell’impianto di sollevamento idraulico del mezzo. Sono prontamente intervenuti altri tre mezzi speciali della ditta per spargere polvere assorbente sull’enorme quantità di liquido versato sulla strada e poi con una speciale pompa per aspirare il materiale. Nel frattempo comunque alcuni operai del Comune di Chiaravalle avevano già provveduto a fronteggiare la situazione utilizzando alcuni sacchi di polvere assorbente. L’operazione è durata tre ore nelle quali la viabilità ha subito notevoli rallentamenti, ritardi e problemi con il traffico regolato da un senso unico alternato.