Rapina e spaccio, preso ricercato: deve scontare ancora sette anni

CHIARAVALLE - Nel pomeriggio di mercoledì scorso 28 marzo, i carabinieri di Chiaravalle guidati dal maresciallo Domenico Maurelli, hanno arrestato un trentottenne residente in una frazione della periferia chiaravallese, per un cumulo di pene passate in giudicato. L’arrestato, nato a Torino ma che ha vissuto per molti anni nel meridione, dovrà scontare 7 anni di pena residua per i reati di rapina, furto e spaccio di stupefacenti, commessi tra il 1998 ed il 2005 in varie località italiane. Dopo il fotosegnalamento il trentottenne è stato accompagnato alla casa circondariale di Montacuto di Ancona. L’uomo non è particolarmente conosciuto in città visto che risiede nel territorio solo da alcuni anni ma praticamente viveva nella sua casa in periferia senza quasi mai farsi vedere a Chiaravalle dove non frequentava locali pubblici o circoli.La città che ha dato i natali a Maria Montessori da tempo è al centro delle cronache e dell’attenzione dei militari a causa di diversi episodi criminosi e perché è spesso un crocevia per lo spaccio delle sostanze stupefacenti. L’altro ieri un cittadino gambiano, L.K. di 28 anni, richiedente asilo, è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Praticamente il giovane africano era un pusher conosciuto nella zona. Nei confronti del giovane la Prefettura di Ancona ha provveduto a revocare le misure di accoglienza. Nell’abitazione del pusher gambiano i militari, a seguito di una perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato 60 grammi di hashish, un grammo e mezzo di cocaina, materiale per il confezionamento e la somma, provento dello spaccio, di 2.300 euro. In questi giorni, inoltre, la Corte d’Assise d’Appello aveva anche ribaltato il giudizio per il 24enne romeno Nica Cornel, accusato del delitto del 53enne Giancarlo Sartini, commesso tra il 26 e il 27 dicembre 2015. In primo grado il giovane era stato assolto ma nel secondo grado di giudizio è stato condannato a 16 anni di carcere.