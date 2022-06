Camion in fiamme, paura e caos sullo svincolo per l'autostrada: il conducente sgancia il rimorchio e si mette in salvo

CHIARAVALLE – Paura e caos oggi pomeriggio in superstrada, nei pressi dello svincolo che porta al casello di Ancona Nord, nel territorio di Chiaravalle, dove un tir ha preso fuoco. Il conducente è riuscito a sganciare il rimorchio e a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autobotti che hanno provveduto a spegnere le fiamme con liquido schiumogeno e a mettere in sicurezza l'area dell'intervento. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Secondo una prima ricostruzione, ha preso fuoco una gomma e poi il rogo si è esteso al rimorchio del camion che trasportava bottiglie di acqua minerale. Inevitabili i disagi per la circolazione sulla SS76, con la rampa di immissione all'A14 che è rimasta chiusa per tutto il tempo necessario alle operazioni di spegnimento dell'incendio.

