Chiaravalle piange Rosina Giaccaglia, era l’ultima sigaraia

JESI - È morta a 97 anni Rosina Giaccaglia, l’ultima sigaraia della manifattura tabacchi di Chiaravalle. Una vita trascorsa a confezionare i sigari, un lavoro iniziato nel 1941 con la quinta elementare e la tessera fascista in tasca (altrimenti non l’avrebbero presa a lavorare).



L’ultima artigiana di quello spaccato di vita sociale della Chiaravalle che non c’è più, testimone di un lavoro che ha portato ricchezza a un intero comprensorio e ha dato reddito a tante famiglie. Un lavoro duro per lei che non sopportava l’odore di nicotina, ma che ha continuato a svolgere fino alla pensione, nel 1982. Oggi di tutti quei ricordi restano filmati e testimonianze che Rosina ha affidato a un documentario che accompagna il libro “Avevo un posto andato in fumo” scritto da Maria Grazia Camilletti per il 70° anniversario della fondazione della Cisl Marche. Con Rosina Giaccaglia se ne va la memoria storica di un luogo che è stato fulcro dell’attività commerciale e sociale del territorio. Nata a Chiaravalle, dopo il matrimonio si è trasferita a Jesi dove è rimasta a vivere insieme alla figlia Loredana. Una vita che l’ha messa di fronte a tante difficoltà e a dolori grandissimi come la perdita in giovane età del figlio e poi del marito. Si è spenta nella notte di domenica al Carlo Urbani dove era stata ricoverata per un malore. I funerali oggi alle 15,30 a San Francesco d’Assisi.

