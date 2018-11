Chiaravalle piange l’ex politico Calai: impegnato nello sport e nel sociale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Se ne è andato a 82 anni Francesco Calai, un chiaravallese molto conosciuto ed apprezzato. Calai era nato a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, il 22 gennaio 1936 ma fin da giovane ha abitato a Chiaravalle, in via Circonvallazione vicino alla stazione, con la moglie Dedi Vidale, apprezzata docente alle scuole medie Manzoni ora in pensione ed i figli Gianpietro, consulente aziendale e Beatrice, valente pianista e docente di musica.Calai era laureato in giurisprudenza ed aveva lavorato presso l’ufficio legale delle Ferrovie dello Stato. Era molto noto nell’ambiente sportivo e calcistico non solo chiaravallese perché aveva rivestito ruoli importanti: prima segretario della gloriosa Biagio Nazzaro, poi membro del comitato regionale Marche della FIGC ad Ancona e anche della commissione riforma dello Statuto della stessa FIGC. Inoltre aveva partecipato attivamente alla vita politica chiaravallese ed anche della natia Gualdo Tadino, dove era stato consigliere comunale per diversi anni. Aveva anche ricoperto il ruolo di consigliere di amministrazione della Co.Tr.An ed era socio a vita della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi. Profondamente legato ai valori cattolici, aveva preso parte attivamente alla vita sociale della parrocchia di Santa Maria in Castagnola, dove la moglie Dedi è parte attiva della Corale.Era stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana e della decorazione “Stella al Merito del Lavoro” con il titolo di Maestro del Lavoro. La cerimonia funebre si svolgerà nella chiesa di Santa Maria in Castagnola domani alle 15. Il mondo dello sport, della politica e del sociale di Chiaravalle si stringe intorno alla famiglia Calai, alla moglie Dedi ed ai figli Gianpietro e Beatrice, e ricorda Francesco con stima ed affetto.