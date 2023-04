Chiaravalle piange Francesco Simonetti: il 41enne stroncato da una brutta malattia

CHIARAVALLE- Chiaravalle piange la morte di Francesco Simonetti, il ferroviere morto a 41 anni a causa di un brutto male venuto meno all'affetto dei cari. Lascia la compagna Gaia, i figli Edoardo e Camilla, i genitori Adriano e Luciana e le sorelle Raffaella e Stefania.

Il ricordo

La salma sarà visitabile dalle ore 10 di domani (14 aprile) nella Casa funeraria Mauro Pentericci in via Volta a Chiaravalle. I funerali si terranno sabato 15 aprile alle ore 15 nella Chiesa Santa Maria in Castagnola. Profondo sgomento anche sui social con tanti amici che hanno voluto manifestare la loro vicinanza ricordandolo con vari pensieri.