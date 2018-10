La città piange Carbonelli una vita per la politica Domani l'ultimo saluto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE È morto un uomo ben voluto ed apprezzato, un socialista vero, uno sportivo autentico. Ieri mattina se ne è andato a 78 anni Renato Carbonelli, un personaggio conosciuto da tutti per la sua lunga militanza politica nel PSI che lo aveva portato ad assumere, per ben 24 anni dal 1980 in poi, la carica di assessore allo sport prima e al personale poi in diverse consiliature guidate da sindaci come Guglielmo Mancinelli, Cristiano Candelaresi, Alessandro Bianchini e Daniela Montali.Un combattente pieno di determinazione e di energia in tutte le cose che faceva. Ed è stato così anche nella malattia che da un anno lo aveva minato e negli ultimi 12 giorni lo aveva condotto all’hospice dell’ospedale di Chiaravalle. «Metteva anima e passione in tutto ciò che lo interessava – dice la figlia Roberta – e si è dedicato con tanta cura alla sua passione di sempre: la politica e la buona amministrazione». Anche Cristiano Candelaresi, unico sindaco socialista della città e compagno di partito ricorda con parole tenui e dolci Renato Carbonelli.«Un grande amico – dice Candelaresi –, con lui ho condiviso tutto il mio tragitto politico ma soprattutto la mia vita di tutti i giorni. Fino all’altro ieri ci sentivamo al telefono e la sua morte mi getta nello sconforto». Carbonelli fin da bambino aveva avuto problemi di salute. A 4 anni era stato colpito da una meningite che gli aveva compromesso i nervi ottici ed aveva perso quasi totalmente la vista, eppure aveva voluto studiare, tramite il braille, in istituti speciali a Roma, Livorno, Bologna. «Non si fermava davanti a nulla – ricorda la figlia – ed anche in questo ultimo periodo ha lottato contro il male con determinazione». Era un appassionato del gioco delle carte al circolo con gli amici ed i chiaravallesi ricordano la sua passione per lo sport. Tutti si stringono alla moglie Giuliana, ai figli Roberta e Stefano. Il funerale si celebrerà domani alle 10,30 nella chiesa di S.Maria in Castagnola.