Chiaravalle piange Anselmi Lo sport era la sua passione Si è spento a 72 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Se ne è andato uno sportivo autentico, amante del calcio e del tennis, e un uomo apprezzato da tutti. È morto venerdì a 72 anni Claudio Anselmi, conosciuto come “Mao”. Dopo una breve malattia, Anselmi era stato ricoverato all’ospedale di Jesi, poi le condizioni sono precipitate. Lascia nel dolore la moglie Elda, le figlie Claudia e Annalisa e tanti amici. Colonna della Biagio Nazzaro degli anni Sessanta, Anselmi frequentava il circolo tennis Roberto Beni e il bocciodromo comunale. Anselmi, appartenente ad una famiglia molto numerosa e popolare in città, aveva lavorato come macchinista nelle Ferrovie dello Stato, era stato donatore dell’Avis di Chiaravalle ed amava il canto folkloristico e popolare: faceva anche parte di un gruppo tradizionale di folk.